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النائب الصالحي : حكومة الكاظمي عطلت تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في البصرة


اتهم النائب عن محافظة البصرة رفيق هاشم الصالحي، السبت ، حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها بتعطيل تنفيذ جميع المشاريع  الخدمية والحيوية في المحافظة. 

وقال الصالحي في حديث ل / المعلومة /، ان "حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها تجاهلت الاتفاقية الصينية وعطلت مشروع ميناء الفاو الكبير وتحلية مياه البصرة". 

واضاف أنه "باعتبارنا الجهة الرقابية العليا في البلد سنضطر إلى فتح تعثر تنفيذ المشاريع في محافظة البصرة من قبل حكومة الكاظمي بالتعاون الحكومة المقبلة". 

وأشارت إلى أن "الحكومة الحالية وقفت بالضد من المشاريع والتعاقدات التي تخدم محافظة البصرة وعطلت جميع المشاريع في البصرة". 

وكان النائب عن محافظة البصرة عدي عواد اتهم في حديث سابق لـ/ المعلومة/ حكومة تصريف الأعمال بكبحها جميع المشاريع التي تخدم البصرة، مشيرا إلى أن إنها عرقلت مشروع تحلية المياه في المحافظة.

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