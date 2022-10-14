رئيس البرلمان اللبناني: نتطلع لتعزيز علاقات التعاون مع العراق في مختلف المجالات

هنأ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد تطلعه لتعزيز علاقات التعاون مع العراق في مختلف المجالات.

وقال بري في برقية تهنئة لرئيس الجمهورية “يطيب لي باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي وباسم الشعب اللبناني أن أتوجه الى فخامتكم بأحر التهاني والتبريك على الثقة التي محضكم إياها أعضاء المجلس النيابي العراقي بانتخابكم رئيساً للجمهورية العراقية الشقيقة”.

وأضاف،: “أنني اذ أتمنى لسيادتكم التوفيق والسداد في أداء مهامكم الدستورية الجديدة، نتطلع بثقة كبيرة نحو إرساء المزيد من علاقات الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان والعراق في مختلف المجالات لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين”.

كما أبرق بري للسوداني مهنئاً بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية وجاء فيها: “يسعدني باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي وباسم الشعب اللبناني أن أتوجه الى سيادتكم بخالص التهنئة على اختياركم لترؤس وتشكيل الحكومة العراقية في هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يمر بها العراق الشقيق بشكل خاص ومنطقتنا بشكل عام”.

وتابع: “إنني إذ أسأل الله -سبحانه وتعالى- لكم التوفيق والنجاح في تحمل هذه المسؤولية التاريخية في قيادة العراق نحو المزيد من القوة والمنعة والوحدة والريادة والاستقرار”.

وأضاف،: “ننتهزها مناسبةً لنجدد فيها استعدادنا وتطلعنا للعمل سوياً نحو توطيد أواصر التعاون والتنسيق في الرؤى والمواقف في مختلف المجالات لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين وأولاً وأخيراً لما فيه مصلحة أمتنا في عزتها ورفعتها وسؤددها واستقرارها وتقدمها”.

وأبرق بري لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مهنئاً بـ”إنجاز المجلس النيابي العراقي استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية”، متمنياً لـ”العراق دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار”.