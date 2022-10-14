’حزب الله’ يعلق بشأن المستجدات السياسية ويخاطب الحكومة الجديدة

علقت كتائب “حزب الله” اليوم الجمعة، بخصوص التطورات السياسية الراهنة في العراق.

وقالت الكتائب في بيان إن “ما تجرعه شعبنا العراقي الصابر من معاناة في حِقبة حكم البعثيين الظالمة، زادها الاحتلال الأمريكي ظلما بفرض سياسيات خبيثة جعلت من العراق بؤرة للفساد، وهو ما أغرق البلاد بالفوضى، وأدى لضياع حقوق شعبه، وتركه غرضا للعوز والحرمان”.

وأضافت أن “أغلب الحكومات السابقة وآخرها حكومة الكاظمي -سيئة الصيت- قد تورطت في سرقة أموالٍ طائلة، كان من الممكن أن تعيد بناء البلاد عدة مرات فيما اذا توفر جزء من النزاهة لديها، فضلا عن إهمالها المتعمد للقطاع الصحي، والتعليمي، والزراعي، والمشاريع الصناعية، وشبكات الطرق التي أودت وتودي بحياة آلاف الضحايا سنويا نتيجة سوء خدماتها”.

وتابع البيان، “إننا في الوقت الذي ندعو القوى السياسية الوطنية إلى توحيد الجهود لتشكيل حكومة نزيهة وحافظة للأمانة، نؤكد على ضرورة أن يُنصف هذا الشعب بكل شرائحه المظلومة لا سيما الأيتام منهم، وعوائل الشهداء والجرحى، والعوائل المتعففة، وأصحاب الشهادات، وتقديم الخدمات التي تنهض بالواقع المعيشي بما يليق وأهلنا من حياة كريمة لردم الفجوة التي أحدثها المفسدون بين الحكومات والشعب، وكي يصدق عليها مسمى حكومة خدمية حقا”.