السوداني يلتقي طالباني في بغداد.. هذا ما بحثاه

بحث رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني مع المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الأوضاع السياسية في البلاد، وتأليف الحكومة الجديدة.

وذكر بيان صدر عن مكتب طالباني إنه “في لقاء مثمر جرى مناقشة برنامج الحكومة الجديدة واستراتيجيتها وكذلك توحيد الجهود لتكون تلك الحكومة حكومة وطنية خدمية خلال مدتها القانونية والتوجه نحو مطالب المواطنين أكثر”.

وأضاف، “هنأ الرئيس بافل جلال طالباني خلال اللقاء السيد السوداني من جديد متمنيا له النجاح في مهمته ، مشددا على توصيات اجتماعهما السابق نفسها قائلا: إن حماية الحقوق الدستورية لشعب كردستان هي واجب الحكومة الجديدة ولابد أن ينظر إلى الشعب الكوردي وجميع الشعوب في العراق بالنظرة نفسها. آملا أن يعمل الجميع كفريق واحد من أجل تحقيق المصالح العليا على أساس الدستور”.

وتابع، أن “الرئيس بافل جلال طالباني خلال اللقاء دعا إلى عدم تكرار تجارب الحكم السابقة وقال: آمل أن تخطو الحكومة نحو حكم رشيد برؤية جديدة ولا تكرر أخطاء وتجارب الماضي، والا تخلط المشكلات السياسية بالحكم والا يصبح المواطنون رهين الصراعات”.