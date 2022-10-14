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أول تعليق لرئيس الجمهورية الجديد


تعهد رئيس الجمهورية الجديد، عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة العراق.

وقال رشيد في بيان مقتضب،، "أتقدم بالشكر الجزيل لممثلي الشعب العراقي الكريم وكل القوى السياسية؛ لمنحي ثقتهم".

وأضاف، "أتعهد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة البلاد ومصالح الشعب وأن اكون رئيساً لجميع العراقيين دون تمييز".

ويوم أمس الخميس، انتخب مجلس النواب، عبد اللطيف رشيد، رئيس ل‍جمهورية العراق.

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