السوداني يعد بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت

تعهد رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، الخميس، بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت.

وقال السوداني في تغريدة على "تويتر"، "شكراً لله وشكراً لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة".

وأضاف "أَعِدُ العراقيين أنْ أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأنْ تكون حكومةً قويةً وقادرةً على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقاتٍ دوليةٍ متوازنة".

وصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على اختيار عبد اللطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية، الذي كلف بدوره محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة.