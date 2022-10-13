رسمياً.. الإطار التنسيقي يقدم طلباً إلى رئاسة البرلمان لاعتباره الكتلة النيابية الاكبر عدداً (وثائق)

قدمت كتل الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، طلباً الى رئاسة مجلس النواب لاعتباره الكتلة النيابية الاكبر عددا.

وضمت الوثائق جمع تواقيع أغلب الكتل السياسية المنضوية تحت الاطار التنسيقي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان.

وبحسب وثيقة فإن "جدول أعمال الجلسة رقم (6) يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية".