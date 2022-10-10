اعتقال صحفيين اثنين في السليمانية بسبب منشورات على الفيس

أفاد مصدر محلي، الاثنين، باعتقال صحفيين اثنين في محافظة السليمانية من قبل قوة أمنية.

وقال المصدر إن "قوة من الآسايش اعتقلت كلا من الصحفي سرتب ويسي وإبراهيم علي واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

وأضاف أنه "بعد مرور 24 ساعة على اختفائهم تبين أن الصحفيين تم اعتقالهم من قوة من آسايش السليمانية ولايعرف مكان احتجازهم حتى الآن"، مبينا أن "سبب الاعتقال يعود لنشرهم كتابات مناهضة لحكومة الإقليم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتتهم حكومة إقليم كردستان العراق وأحزاب السلطة الحاكمة بتنفيذ إجراءات بوليسية ضد الناشطين والصحفيين في الإقليم.