مرشح رئاسة الوزراء محمد السوداني يرفع دعوى قضائية ضد محلل سياسي تهجم عليه

رفع مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، دعوى قضائية، ضد المحلل السياسي محمد نعناع، بتهمة التهجم عليه.

وطالب السوداني، بحسب وثيقة مرسلة إلى محكمة بداءة الرصافة، من قبل محامي الإطار التنسيقي محمد مجيد الساعدي، المحلل محمد نعناع، بـ"تعويض مالي قدره خمسمئة مليون دينار، مع تحمل المدعي عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".

وكان المحلل السياسي، محمد نعناع، قد تطاول على السوداني، خلال لقاء تلفزيوني، ووصفه باوصاف تتنافى مع القيم الاخلاقية