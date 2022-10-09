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الخارجية النيابية تستضيف وزير الخارجية الأسبوع الجاري


 قررت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، استضافة وزير الخارجية فؤاد حسين خلال الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية ان "لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب عامر الفائز رئيس السن وبحضور اعضاء من اللجنة عقدت اجتماعها السادس اليوم الاحد لمناقشة المهام الرقابية والتشريعية".

وجرى خلال الاجتماع بحسب البيان "تسمية اعضاء عن اللجنة بناء على توجيه  رئيس المجلس في جلسة أمس بتشكيل لجنة مشتركة بين لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية لمناقشة الاعتداءات الاخيرة الأيرانية والتركية على مناطق اقليم كردستان".

وأتفق أعضاء اللجنة على استضافة وزير الخارجية في الأسبوع الجاري حسب توجيه رئيس المجلس، بينماتم تأجيل مناقشة ورفع مشروعات القوانين للتصويت لأستكمال اولياتها من الجهات ذات العلاقة.

كما ناقش أعضاء لجنة العلاقات الخارجية موضوع مشاركة اللجنة في المحافل الدولية بشكلٍ عام والبرلمانات الدولية خاصة.

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