خشان يرد على بلاسخارت.. رواتب الموظفين مؤمنة

رد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاحد، على ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين للسنة الجديدة، فيما أشار إلى أن رواتب الموظفين مؤمنة.

وقال خشان في حديث صحفي إن "ممثلة الأمم المتحدة لا تمتلك فكرة واضحة عن قانون صرف رواتب الموظفين"، مؤكدا أن "الممثلة تتكلم عن قانون أمريكا في التعامل مع هكذا أمور، وهذا ما يختلف جذريا عما هو معمول به داخل العراق".

وأضاف، أن "رواتب الموظفين للسنة الجديدة ستستمر حسب قواعد الصرف في قانون 1/12 وسيتم العمل به في حال لم تقر الموازنة هذا العام".

وتابع، أن "عدم إقرار الموازنة العامة لهذا العام سيسبب مشاكل كبيرة من جميع النواحي، لا سميا أن العديد من فئات المجتمع تنتظر إقرار الموازنة من أجل الحصول على مستحقاتها المالية المتوقفة حاليا".

وكانت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت قد تحدثت خلال احاطتها امام مجلس الامن، عن عدم إمكانية الحكومة العراقية صرف رواتب الموظفين خلال العام المقبل في حال عدم إقرار الموازنة، وسبقها بذلك ما تحدث به رئيس البرلمان قبل فترة قصيرة عن إمكانية توقف رواتب الموظفين في حال الاستمرار بالوضع الحالي من دون أي موازنة في العام المقبل.