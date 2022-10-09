رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية : لدينا ادلة دامغة تثبت فساد الوقف السني وسأقدمها للقضاء

اكدت رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية سميعة محمد الغلاب، الأحد، عزمها تقديم ادلة تثبت وجود عمليات فساد مالي واداري في الية ادارة ديوان الوقف السني .

وقالت الغلاب في تصريح / المعلومة/، إن "معلومات موثقة بالأدلة والبراهين نقوم بجمعها لكشف ملفات الفساد المالي والاداري في دائرة الوقف السني وسأقدمها للقضاء لاتخاذ اجراء قانوني بحق المتورطين واحالتهم الى القضاء ولن نتهاون عن مسار تصحيح ديوان الوقف السني تحت اي ذريعة كانت".

وأضافت، "اننا نحقق في الية صرف مبلغ 250 مليون دينار لم يتم التأكد من دقة الرقم في احتفالية مولد الرسول محمد التي اقيمت قبل يومين جامع ابي حنيفة في منطقة الاعظمية في بغداد ونسعى لجمع معلومات اكثر دقة لتحريك القضاء بتهمة هدر المال العام".

وتابعت: "لدي الكثير من الادلة سأقدمها للقضاء بعد تدقيقها وهنالك العديد من الشخصيات متورطة بعمليات فساد مالي كبير في دائرة الوقف السني البعض منهم استغل غياب عدم تسمية رئيس للديوان الوقف السني لتمرير صفقات فساد يتم جمع الادلة لإحالة المتورطين فيها الى القضاء ".

يشار الى ان مصادر من الوقف السني اكدت صرف مبالغ مالية طائلة بحجة اقامة احتفالات لمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في محافظات ذهبت معظمها في جيوب الفاسدين.