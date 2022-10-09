برلمان كردستان يصادق على تمديد عمره التشريعي

صادق برلمان إقليم كردستان العراق في جلسة عقدها، اليوم الأحد، على تمديد عمره التشريعي للدورة الخامسة.

وافتتح جلسة اليوم بالقراءة الثانية لفقرات مشروع قانون تمديد العمر التشريعي للدورة الخامسة وسط مقاطعة كتلتي الإتحاد الإسلامي الكوردستاني والجماعة الإسلامية .

وجرت الموافقة على مشروع القانون بتصويت 80 برلمانيا من أصل 111 صوتوا بالموافقة على مشروع القانون وتمت مصادقته من قبل هيئة رئاسة البرلمان بعد حصوله على الأغلبية.

وكان برلمان إقليم كردستان قد أنهى في جلسة عقدها بداية الشهر المنصرم، القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد عمره التشريعي الحالي.