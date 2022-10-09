الدفاع النيابية: إستكمال إجراءات المفسوخة عقودهم وعلى المالية إطلاق التخصيصات

طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب خالد العبيدي اليوم الأحد وزارة المالية لاطلاق كافة التخصيصات المالية لوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الاخرى ليتسنى لها استدعاء المفسوخة عقودهم جميعا.
وأكد النائب العبيدي في بيان على ان :"الجهات المعنية قد استكملت الإجراءات القانونية كافة لاستقبال المفسوخة عقودهم".
وشدد على "ضرورة إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بهم فوراً".
وكانت وزارة الدفاع، قررت الشهر الماضي إعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة.
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