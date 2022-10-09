النائب عن فتح علي تركي : إنتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوعين المقبلين

توقع النائب عن كتلة فتح علي تركي، انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال تركي في حديث صحفي:"نأمل انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوعين المقبلين، وبما يخص البيت الكردي فان هنالك {تذبذب} بحدوث بوادر لإنفراجة واتفاق تارة وعدم اتفاق تارة أخرى وهي مؤشرات بعدم لا مبالاة الكرد وان يكونوا هم السبب الرئيس في تعطيل وتأخير تشكيل الحكومة".

وأضاف ان "جميع البوادر والمساعي تذهب الى ان انتخاب رئيس الجمهورية سيكون خلال هذا الشهر وسيتم تحديد موعدا خاصا لعقد جلسة انتخابه".

يشار الى ان القوى السياسية تنتظر الأطراف السياسية وحصراً {الحزبين الكرديين} الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حسم مرشحها لرئاسة الجمهورية مع تمسك الطرفان بمرشحيهما {برهم صالح} و{ريبر أحمد}.

وحذر رئيس الجمهورية برهم صالح في كلمة له الجمعة الماضية بمناسبة المولد النبوي الشريف من "المراهنة أكثر على صبر العراقيين" وقال :لم يعد مقبولاً استمرارُ الوضع القائم حيث تواجِه منظومة الحكم أزمات خطيرة، تشكيل الحكومات بات يطولُ أكثر، وبنودٌ دستوريةٌ تُعطَّل أكثر".

من جانبه قال أمس مرشح الحزب الديمقراطي وزير داخلية اقليم كردستان ريبر أحمد :""نحن لا نقبل أن نذهب بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية الى بغداد فإما أن تكون آلية اختيار المرشح عن طريق الأكثرية الانتخابية أو يتم اختياره من قبل شعب كوردستان عبر ممثليه في برلمان كوردستان".