تشكيل لجنة نيابية لتدقيق اعمال وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية

قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب زياد الجنابي لتدقيق أعمال وزارة الداخلية ومراقبة أداء الأجهزة الأمنية.

وبحسب وثيقة صادرة من اللجنة فإنه "تقرر تشكيل لجنة نيابية لتدقيق اعمال وزارة الداخلية وأداء الأجهزة الأمنية.

وجاء في نص الوثيقة: "استنادا الى أحكام المادة (61/ ثانيا) من الدستور، والمادة (۲۷/ تاسعة ) من قانون مجلس النواب والمادة (۸۹/ ثالثة ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

１- تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب (زياد طارق عبد الله الجنابي) وعضوية النواب المدرجة أسماؤهم في أدناه لتدقيق أعمال وزارة الداخلية ودوائرها.

أ‌- النائب المهندس علي حسن الساعدي

ب‌- ب- النائب محمد رسول الرميثي

ت‌- ج- النائب الحقوقي مه ريوان قره نی ابراهیم

د. النائب كريم أبو سودة

2- مهمة اللجنة متابعة شؤون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومراقبة أداءها في تنفيذ مهامها وواجباتها وشؤونها القانونية والادارية والمالية بضمنها نظام التغذية والتصليح ومدى جاهزيتها للعمل في اختصاصاتها.

3-يتبنى الوكلاء ومن هم بمستواهم من القادة تقديم التسهيلات الى اللجنة لتنفيذ مهامها.

4- تقدم كافة الوثائق والسندات والأوليات التي تطلبها اللجنة من الجهات المشمولة بالزيارة.

5- تباشر اللجنة أعمالها وتقدم توصياتها بعد (۳۰) يوم من مباشرتها.