ضبط "تريلة" بداخلها أعلام سعودية وصور الطاغية المقبور صدام حسين شرقي بغداد

ضبطت قوة أمنية، اليوم الاحد، "تريلة" بداخلها أعلام سعودية وصور صدام حسين في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، ان "قوة أمنية ضبطت عجلة متروكة نوع تريلة مجهولة العائدية بداخلها اعلام سعودية وصور تعود لـ (صدام حسين) ضمن شارع الانصار في منطقة جميلة".