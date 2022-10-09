ضبط اختلاس وهدر للمال العام ومغالاة في المثنى

أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات اختلاسٍ ومغالاةٍ أدَّت إلى حصول هدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر مُحافظة المثنى.

وذكرت الدائرة في بيان إن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى كشف عن قيام رئيس الاتحاد العام لنقابات العُمَّال في المحافظة باختلاس مبالغ إيجار المحلات العائدة للاتحاد، مُبيّنةً عدم إيداع المبالغ في حساب الاتحاد في المصرف، فضلاً عن عدم تنظيم مستندات صرفٍ؛ لبيان أوجه صرف تلك المبالغ".

وأضافت أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المثنى – قسم الحسابات، تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق من ضبط مُغالاةٍ في أسعار شراء "شراشف" بمبلغ إجمالي (73,887,800) مليون دينار، لافتةً إلى أنَّ أسعار الشراء تفوق مثيلاتها في الأسواق بمقدار الضعف؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام".

وأوضحت الدائرة، أنَّ "فريق عمل المكتب كشف شبهات فسادٍ في عمليَّة صرف المبالغ المُخصَّصة كـ"مصرف جيب للتلاميذ الأيتام" المُستفيدين من دائرة العمل والشؤون الاجتماعيَّة - قسم ذوي الاحتياجات الخاصَّة، مُبيِّنةً ضبط مستندات ووصولات الصرف، إضافة إلى شبهات فسادٍ رافقت عمليَّة صرف الوقود لعامي 2018 و2019 في الدائرة".

وأكَّدت أنَّه "تمَّ رصد مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ وشبهات فسادٍ في لجنتي الصيانة والمُشتريات في بلديَّة الوركاء، وتفاوتٍ في أسعار مشتريات مواد للبلديَّة وتجزئة مبالغ الشراء، فضلاً عن شبهات فسادٍ رافقت أعمال صيانةٍ في البلديَّـة".