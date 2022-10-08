رئيس كتلة الفتح: عودة البرلمان لممارسة عمله انجاز كبير للكتل بالتئامها

عد رئيس كتلة تحالف الفتح، عباس الزاملي، اليوم السبت، عودة مجلس النواب لممارسة عمله "انجاز كبير" للكتل السياسية بالتئامها.

وقال الزاملي في تصريح صحفي ان :"عودة البرلمان لممارسة عمله يحسب انجاز كبير للكتل السياسية بالتائمها وجلوسها على طاولة حوار من اجل المضي بالمرحلة المقبلة لتشريع القوانين والتمثيل الحقيقي لمن انتخب كاعضاء البرلمان".

واضاف الزاملي "ايضاً من اجل اكمال الاستحقاقت الدستورية التي تعطلت لاكثر من مدايتها القانونية والدستورية".

وناقش مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت، اليوم السبت، برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 198 نائبا، القصف الايراني في كردستان العراق فيما انهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين.

وحدد الحلبوسي، يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاستضافة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة الخطة الزراعية وتسويق المحاصيل وشحة المياه.