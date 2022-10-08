رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني يصل الى بغداد

أفاد مصدر سياسي، السبت، بوصول رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني إلى بغداد.

وقال المصدر إن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وصل إلى العاصمة بغداد بهدف استكمال مباحثات تشكيل الحكومة وتسمية مرشح رئاسة الجمهورية".

وأضاف أن "طالباني سيجتمع مع عدد من القيادات السياسية بينهم قادة الإطار التنسيقي، بهدف حسم مرشح منصب رئاسة الجمهورية خلال الأسبوع الحالي".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد طرح مقترحا لحسم منصب رئاسة الجمهورية من خلال التصويت في برلمان إقليم كردستان.