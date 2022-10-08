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النائب معين الكاظمي يرجح عقد 3 جلسات للبرلمان اسبوعياً وموعد حسم الرئاستين


 رجح النائب عن الاطار التنسيقي، معين الكاظمي، اليوم السبت، عزم البرلمان على عقد 3 جلسات اسبوعياً، فيما كشف عن موعد حسم منصبي رئاسة الجمهورية والوزراء.

وقال الكاظمي في حديث صحفي ان :"انعقاد البرلمان تؤكد قناعة الكتل السياسية ونكونات الشعب العراقي بضرورة عودة عمل المؤسسة التشريعية بشكل طبيعي اضافة الى الموقف الدولي الداعم لهذه المؤسسات الدستورية".

ووصف الكاظمي، جلسة اليوم بـ"السلسة والطبيعية"، كاشفاً عن "تحديد يومي الاثنين والاربعاء من الاسبوع الجاري موعدا لعقد جلسات جديدة".

كما رجح "عقد 3 جلسات اسبوعياً للبرلمان وذلك لمناقشة مشاريع قوانين قدمتها الحكومات السابقة ومتاخرة لم يتم البت بها، اضافة الى متابعة الاوضاع الحالية الجارية سواء من قبل حكومة تصريف الاعمال والوزارات التابعة لها". 

واستبعد الكاظمي "وضع عقبات امام انعقاد جلسات مجلس النواب مجدداً، وان الشهر الحالي سيشهد جلسة تعريف رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الاكبر لمنصب رئاسة الوزراء وبدوره سيعرف بكابينته الوزارية للمصادقة عليها".

واستسرسل بالقول "لا يمكن ابقاء الوقت مفتوحاً امام الكرد وهم الان يشعرون بحرج ازاء التاخر باختيار مرشح الرئاسة لذلك أمامهم خيارين اما الاتفاق على مرشح واحد او الدخول بمرشحين للبرلمان لانهاء الاحراج وكسر الايرادات بين الحزبين الكرديين".

 وختم الكاظمي، ان "الاطار اتفق على مرشحه محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الحكومة وعزز ذلك البرنامج والمنهاج الحكومي الذي بدأ العمل به وهو يلامس احتياجات الشعب وهناك اصرار على انجاح الحكومة لاعادة الثقة بين المواطن والعملية السياسية".  

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النائب معين الكاظمي يرجح عقد 3 جلسات للبرلمان اسبوعياً وموعد حسم الرئاستين
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