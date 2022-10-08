الوطني الكردستاني: منصب رئاسة الجمهورية من حصتنا باتفاق مع الديمقراطي

اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي اليوم السبت، ان منصب رئاسة الجمهورية من حصتنا بحسب اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال فتحي في حديث صحفي، انه “بالرغم من استمرار المشاورات والمحادثات داخل البيت الكردي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني على العديد من الملفات وتقارب الرؤى بينهم الا ان الجانبين لم يصلا الى تسوية واتفاق نهائي حول منصب رئاسة الجمهورية والذي هو من حصة الاتحاد بحسب اتفاقات سابقة مع الديمقراطي نفسه ولكن الديمقراطي مصر على ترشيح شخصية منه او مرشح تسوية وهذا ما اخر التوصل الى اتفاق نهائي حول المنصب”..

واضاف “في حال لم نصل الى اتفاق نهائي مع الديمقراطي حول منصب رئاسة الجمهورية فان كل حزب سيبعث مرشح من عنده ليتم التصويت عليهم في مجلس النواب العراقي وقد يتكرر سيناريو عام 2018”.