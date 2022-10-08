المرور ترصد مكاتب “وهمية” لاصدار اجازة السوق الدولية وتوجه تنويها للمواطنين

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، رصدها مكاتب “وهمية” لاصدار اجازة السوق الدولية، فيما وجهت تنويها للمواطنين.

وذكر بيان للمديرية ان “الاجازة الدولية الرسمية تصدر من مديرية المرور العامة فقط، وحسب الضوابط والقوانين، وقد تم رصد بعض المكاتب في مواقع التواصل الاجتماعي تحاول استغلال المواطن والنصب والاحتيال عليه باسم الاجازة الدولية، لذا ندعوكم للحيطة والحذر”.

واضاف انه “قد وجه مدير المرور العام الاقسام الامنية وهي (استخبارات) المرور والشؤون الداخلية لملاحقة هذه المكاتب واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.