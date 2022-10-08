مصدر مسؤول في وزارة العدل ينفي الانباء التي تحدثت عن اطلاق سراح الارهابي المجرم احمد العلواني

كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، حقيقة الافراج عن النائب السابق عن محافظة الأنبار أحمد العلواني.

وقال المصدر ان “الانباء التي تحدثت عن الافراج عن النائب السابق عن محافظة الأنبار أحمد العلواني، غير صحيحة ولا يوجد هكذا توجه، وكل ما ينشر هو مجرد شائعات تريد خلط الأوراق”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان “العلواني، مازال في السجن وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد بأكثر من قضية، وابرزها تورطه بقتل عنصرين من القوات الأمنية العراقية، ولهذا لا يمكن اطلاق سراحه دون قرار قضائي يبرءه من التهم المنسوبة اليه”.