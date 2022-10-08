امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ينعى السيد صالح الحكيم رضوان الله تعالى عليه

انا لله وانا اليه راجعون

الى رحمة الله ورضوانه ولقاء الأجداد الاطهار عليهم السلام يا أبا احسان، رحلت من دار المرض والعناء والغصص الى دار الاكرام والانعام عند رب كريم واجداد سمتهم الرحمة وسجيتهم الاحسان لا ينسون لوليهم مودة ولا يفوتهم محبة، وقد كنت والله وفياً لهم مخلصا في محبتهم والبراءة من عدوهم وهذا هو نعم زاد الراحلين الى دار البقاء.

رحمك الله يا أبا احسان وأسعدك في دار الجنان وعوّضك عن فقدك للشهداء الخمسة من اسرتك على يد النظام الصدامي المجرم (والده ووالدته واخوته) وعن غربتك وجهادك وولائك ومرضك بما يعوض به الصالحين من عباده والمحسنين من خلقه.

عزائي للسادة الكرام آل الحكيم فقيدهم الجليل سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد صالح نجل الشهيد السيد مهدي السيد باقر الحكيم رحمه الله لا سيما لنجله سماحة السيد إحسان الحكيم والسيد احمد سائلاً المولى العلي القدير ان يجعلها خاتمة الاحزان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

جلال الدين الصغير