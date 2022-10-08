الأمن الوطني يطيح بمبتز إلكتروني ساوم فتاةً عربية الجنسية

اعلن جهاز الأمن الوطني، مساء السبت، الاطاحة بمبتز إلكتروني ساوم فتاةً عربية الجنسية.

وذكر اعلام الجهاز في بيان "بعد النظر في الشكوى الواردة إلى الجهاز عن وجود شخص قام بابتزاز مواطنة في إحدى الدول العربية، واستناداً للموافقات القضائية الأصولية تمكنت قوة من الجهاز من القاء القبض على المتهم بعد التوصل إلى عنوان سكنه الدقيق في قضاء المحمودية جنوبي بغداد، ليتم اعتقاله وفق المادة (452) وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".