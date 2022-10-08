الحلبوسي يوجه المالية النيابية باستضافة وزيري المالية والتخطيط يوم غد

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، اللجنة المالية النيابية باستضافة وزيري المالية والتخطيط
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان "الاخير وجِّه اللجنة المالية النيابية باستضافة وزير المالية وكالةً ووزير التخطيط والملاكات المتقدمة المعنية بتنفيذ خطة قانون الدعم الطارئ يوم غد الأحد للوقوف على التقاطع الحاصل بتنفيذ القانون بين الوزارتين وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال الجلسة المقبلة".
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