وفاة السيد صالح مهدي الحكيم رئيس مركز الحكمة للحوار والتعاون

توفي، اليوم السبت، رئيس مركز الحكمة للحوار والتعاون السيد صالح الحكيم أحد أساتذة حوزة النجف الأشرف بعد عمر حافل بالعطاء والنشاط الديني الدؤوب.

والسيد صالح الحكيم هو نجل السيد مهدي نجل السيد باقر الطباطبائي الحكيم ، ولد في مدينة الكوفة العلوية المقدسة سنة ١٩٥٩م، واشتغل بالتبليغ والعمل الاسلامي منذ بدايات شبابه ودفع نتيجة لذلك ثمنا كبيرا بان اعدم النظام المقبور اباه وامه وأخويه وكريمته، واستمر في جهاده بميدان التبليغ والتواصل مع المذاهب والاديان والطوائف فكان جنيهُ في ذلك كبيرا.

وحمل لعدة عقود على عاتقه همّ اسماع صوت اهل البيت عليهم السلام وشيعتهم بكل ما حمل من فكر ومظلومية الى مختلف المحافل الدولية بتنوع توجهاتها الفكرية والسياسية والدينية ممثلا عن النجف الاشرف وحوزتها.

فشغل في ذلك الهدف رئاسة عدة مؤسسات منها: مركز الكلمة للحوار والتعاون برعاية مرجعية فقيه اهل البيت السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، ومؤسسة الامام الحسين عليه السلام للحوار وبناء السلام برعاية العتبة الحسينية المقدسة.