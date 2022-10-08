لجنة نيابية تستضيف وزير التخطيط

اجتمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية اليوم السبت، برئاسة نائب رئيس السن بدرية ابراهيم وحضور اعضاءها.
وناقشت اللجنة بحسب بيان ، “تطبيق المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي من قبل الوزارات”.
وبينت انه “تقرر خلال الاجتماع استضافة وزير التخطيط، ورئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، واللجنة المشرفة على المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي في مكتب رئيس الوزراء في اجتماعات لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية المقبلة.
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