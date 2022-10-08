الحشد يعلن انطلاق عملية امنية في\" ريف بهرز\" بديالى من 3 محاور

أعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد العزاوي، السبت، عن انطلاق عملية امنية في ريف بهرز جنوب ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان" قوات امنية مشتركة بدات بعملية دهم وتفتيش في ريف ناحية بهرز(12كم جنوب بعقوبة) من محوريين باشراف من قبل شرطة ديالى".

واضاف،ان" العملية تأتي في اطار تعزيز امن احزمة بعقوبة الزراعية من الجهة الجنوبية لمنع وقوع اي خروقات"، لافتا الى ان "العملية تأتي في اطار قاعدة معلومات استخبارية".

وتشهد محافظة ديالى خروقات بين فترة واخرى بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي ما يؤدي الى سقوط ضحايا.