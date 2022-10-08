الحشد الشعبي يلقي القبض على متهم بالإرهاب في بغداد

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن القاء القبض متهم وفق المادة أربعة إرهاب جنوب شرقي بغداد.

وذكر بيان للحشد الشعبي أن "قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي تمكنت من القاء القبض على المتهم (ع. ع. ن) في منطقة الزعفرانية في محافظة بغداد وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان أنه "تمت متابعة المتهم واستكمال الإجراءات أصوليا بحقه وتحويله للجهات الأمنية المختصة لينال جزاءه العادل".