الطاقة النيابية: الربط الكهربائي مع الأردن جاء لتحقيق غايات سياسية

وصفت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية سهيلة السلطاني ، السبت، مشروع الربط الكهربائي مع الأردن لا يجدي نفعا، فيما انتقدت اتجاه حكومة تصريف الأعمال إلى عقد اتفاقيات وتفاهمات مع الأردن وإهمال الشركات العالمية .

وقالت السلطاني في حديث ل / المعلومة/، إن "حكومة الكاظمي أقدمت على تجاهل إتمام اتفاقيات مع شركات عالمية كالصين وألمانيا".

وأضافت أن "اتفاقية الربط الكهربائي مع الأردن لا ترتقي إلى مستوى طموح العراقيين"، مشيرا الى أن "توجه الحكومة نحو شركة سيمنز ستمكن العراق في الخروج من أزمة الكهرباء".

ولفتت السلطاني الى أن "الربط الكهربائي مع الأردن جاء لتحقيق غايات سياسية وليس اقتصادية".

وكان القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي أكد في حديث لـ/المعلومة/، أن الربط الكهربائي لا يحقق اي جدوى اقتصادية ويمثل هدرا في الأموال، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بالمشروع .