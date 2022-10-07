بسبب الربط الكهربائي.. الاردنيون يعبرون عن امتعاضهم بتعليقات ساخرة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم امس الخميس، موجة من السخرية بسبب توقيع عقد الربط الكهربائي بين العراق والاردن.

المتوقع ان يكون الشعب العراقي هو الممتعض من العقد، الا ان الحقيقة هو الشعب الاردني من علق ساخرا من موضوع العقد.

فقد كتب احد الاردنين عبر فيسبوك “اعمى وقع على مكرسح”، فيما رد اخر “عريان وقع على مصلخ”.

هذا واعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم امس الاحد، عن توقيع الربط الكهربائي مع الجانب الاردني.