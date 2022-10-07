كتائب سيد الشهداء تدين محاولة اغتيال النائب فالخ الخزعلي

ادانت الامانة العامة لكتائب سيد الشهداء محاولة الاغتيال الجبانة للنائب فالح الخزعلي في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة واصدرت بيانا شرحت فيه ما حصل هناك

وفيما يلي نص البيان :

بيان

اقدمت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون تستقل خمس عجلات، باعتراض طريق النائب عن البصرة فالح الخزعلي في قضاء الهارثة، وفتحت النار عليه بكثافة في محاولةٍ فاشلة لاغتياله، فردت القوة المرافقة للنائب وقوة من الجيش العراقي البطل على مصادر اطلاق النار واجبرت المجرمين على الهرب.

اننا اذ ندين هذا الفعل الجبان، فإننا نحمل الحكومتين المركزية والمحلية مسؤولية الحفاظ على سلامة نواب البصرة الوطنيين عموماً والحاج فالح الخزعلي خصوصاً، وندعو الاجهزة الامنية الى اخذ دورها بملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذا الفعل القبيح بالتعاون مع عشائر البصرة الاصيلة والشخصيات الدينية والاجتماعية، والضرب بيدٍ من حديد على هذه الجماعات المنفلتة العابثة بأمن البصرة.

والله مع الصابرين

الامانة العامة

كتائب سيد الشهداء

٧/ ١٠/ ٢٠٢٢