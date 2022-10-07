أول تعليق من النائب فالح الخزعلي بعد نجاته من محاولة اغتيال في البصرة

أدلى النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، اليوم الجمعة، بأول تعليق بعد نجاته من محاولة اغتيال في البصرة.

وقال الخزعلي في بيان مقتضب إنه"تم التعرف على من قاموا بمحاولة اغتيالي وأقمت دعوى ضدهم".

واضاف ان "ما تشهده البصرة من تداعيات يتطلب موقفا جديا من الحكومة للتصدي للجماعات الخارجة عن القانون".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بنجاة النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي من محاولة اغتيال في محافظة البصرة