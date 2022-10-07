العثور على جثة أكاديمي في كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة أكاديمي في محافظة كربلاء.

وقال المصدر ، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة دكتور جامعي، في بيته عبارة عن هيكل غير مكتمل، بالقرب من بناية جامعة كربلاء في حي الموظفين".

وأشار إلى أن "الضحية هو معاون عميد كلية الفيزياء الطبية ب‍جامعة كربلاء".