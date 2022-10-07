الأخبار

الأمن يطيح بـ"نصابين" يزعمون تقديم مساعدات إنسانية في بغداد


أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على 3 متهمين بالنصب والاحتيال في بغداد.

وقال المصدر إن "دوريات نجدة الحرية، تمكنت اليوم، من القبض على 3 اشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق جمع مبالغ مالية بحجة المساعدات الانسانية ضمن منطقة الدولعي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمن يطيح بـ"نصابين" يزعمون تقديم مساعدات إنسانية في بغداد
نجاة النائب فالخ الخزعلي من محاولة اغتيال في البصرة
محلل سياسي : فساد الحكومة تجاوز سرقات "الامن الغذائي" ودخل في مجال منح الاستثمارات
رئيس الجمهورية يوجه دعوة للقوى السياسية ويشدد على إقرار الموازنة
مكافحة إرهاب كردستان تكشف تفاصيل انفجار السيارة في أربيل
الغانمي يشيد بوكالة الاستخبارات: رسمت ملامح النصر على الإرهاب
مقتل شخص بانفجار سيارة في أربيل
الكشف عن صورة القيادي الكبير بداعش الارهابي بعد مقتله في كركوك
شركة تركية تنهي خدمات موظفة عراقية لانتقادها قصف دهوك
بالفيديو .... النائب المستقل مصطفى سند يكشف خفايا وقضايا خطيرة عن الكاظمي وزبانيته
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك