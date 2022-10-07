الغانمي يشيد بوكالة الاستخبارات: رسمت ملامح النصر على الإرهاب

أشاد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعد مقتل قيادي بارز بداعش، فيما أشار الى انها رسمت ملامح النصر على الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقال الغانمي في بيان ، "سجل كبير حافل بالإنجازات لرجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وها هم اليوم وبعملية نوعية مهنية يتمكنون من الإرهابي المكنى (ابو مصطفى) ما يسمى نائب عسكري عصابات داعش الإرهابية في كركوك واثنين من مرافقيه".

وتابع، "إننا نفخر بعملكم أيها الشجعان في هذه الوكالة التي رسمت ملامح النصر على الإرهاب والجريمة المنظمة".