الكشف عن صورة القيادي الكبير بداعش الارهابي بعد مقتله في كركوك

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عن صورة قيادي كبير في عصابات داعش الارهابية قتلته القوات الأمنية في محافظة كركوك.

وأشار اللواء رسول الى انه "ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكن رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من قتل الارهابي محمد مذري العبيدي المكنى {أبو مصطفى} الذي كان يشغل منصب مايسمى نائب عسكري عام في كركوك وأثنين من مرافقيه".

ولفت الى ان "العملية تمت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وبجهد نوعي في وادي زغيتون بمحافظة كركوك".