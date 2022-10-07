النائب عن كتلة صادقون البرلمانية زينب الموسوي: مصطفى الكاظمي و صدام وجهان لعملة واحدة

انتقدت النائب عن كتلة صادقون البرلمانية زينب جمعة الموسوي، الخميس، المشاريع غير المفيدة التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي مع عدة دول، معتبرة ان الكاظمي ورئيس النظام السابق صدام حسين وجهان لعملة واحدة.

وقالت الموسوي في بيان إن" مشروع الربط الكهربائي بين العراق و الأردن والذي يضع الكاظمي حجره الأساس الآن هو سياسة مكملة لسياسة الدكتاتور صدام حسين قبل عام 2003 في تزويد الأردن بكل شيء مجانا بلا مقابل".

وأضافت، أن "الكاظمي اليوم يخدم دول مثل الأردن و مصر وغيرها على حساب العراق الذي يسعى لهدمه بشكل مباشر و غير مباشر".

وتساءلت الموسوي عبر بيانها: "ما هي الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع و كلفه المالية و كم تزود عمان لبغداد بالطاقة، و لماذا لم يعلنها الكاظمي و اكتفى فقط بالإعلان عن الربط الكهربائي؟".