الأخبار

النائب عن كتلة صادقون البرلمانية زينب الموسوي: مصطفى الكاظمي و صدام وجهان لعملة واحدة


انتقدت النائب عن كتلة صادقون البرلمانية زينب جمعة الموسوي، الخميس، المشاريع غير المفيدة التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي مع عدة دول، معتبرة ان الكاظمي ورئيس النظام السابق صدام حسين وجهان لعملة واحدة. 

وقالت الموسوي في بيان  إن" مشروع الربط الكهربائي بين العراق و الأردن والذي يضع الكاظمي حجره الأساس الآن هو سياسة مكملة لسياسة الدكتاتور صدام حسين قبل عام 2003 في تزويد الأردن بكل شيء مجانا بلا مقابل".

وأضافت، أن "الكاظمي اليوم يخدم دول مثل الأردن و مصر وغيرها على حساب العراق الذي يسعى لهدمه بشكل مباشر و غير مباشر".

وتساءلت الموسوي عبر بيانها: "ما هي الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع و كلفه المالية و كم تزود عمان لبغداد بالطاقة، و لماذا لم يعلنها الكاظمي و اكتفى فقط بالإعلان عن الربط الكهربائي؟". 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب عن كتلة صادقون البرلمانية زينب الموسوي: مصطفى الكاظمي و صدام وجهان لعملة واحدة
النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني: العراق قادر على بناء المحطات الكهربائية بدل الربط مع الاردن
استشهاد واصابة 9 مواطنين بقصف تركي على جبل سنجار
قيادي بالاطار يدعو للتحقيق بفوضى القنصلية الامريكية في اربيل
النزاهة تستقدم عضواً سابقاً في مجلس نواب
"بسبب فشل الكاظمي".. جوردان تايمز: العراق على حافة الانهيار
قيادي بالفتح: شراء الكهرباء من الاردن يمثل هدرا للاموال العراقية
النائب احمد الربيعي يكشف عن سرقة 800 مليون دولار من مبالغ الضرائب
النزاهة: رصدنا عدم تعاون وزارة الصناعة مع شركات القطاع المختلط
النائب البلداوي يحذر من محاولات خارجية لتغيير مسار العملية السياسية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك