النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني: العراق قادر على بناء المحطات الكهربائية بدل الربط مع الاردن

تساءل النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، اليوم الخميس، عن قدرة الاردن تزويد العرق في الطاقة الكهربائية وسد حاجته من الطاقة، مشيرا الى ان العراق لديه وفرة مالية تمكنه من بناء المحطات الكهربائية.

وقال السهلاني في حديث لـ /المعلومة/، إنه "هل ستكون النسبة التي سترسلها الأردن من الطاقة الكهربائية كفيلة بحل ازمة الكهرباء في العراق؟"، مؤكدا أن "وزارة الكهرباء يجب أن تعالج مشكلة النقل الداخلي والتجهيز قبل كل شيء".

وأضاف، أنه "نرجو ان تطبق الاتفاقيات الكبيرة على أرض الواقع ولا يبقى كلام إعلام فقط ، كي يستفيد منها المواطن وللخلاص من أزمة الكهرباء الموسمية".

وتابع، أن "الوفرة المالية التي يتمتع بها العراق الان تمكنه من انشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية بصورة مستمرة داخل العراق".

واطلق عدد من الناشطين الأردنيين حملة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن اتفاقية تجهيز بلادهم بالكهرباء الى العراق ، في اشارة إلى عدم قدرة الأردن تزويد مواطنيها بالكهرباء