قيادي بالاطار يدعو للتحقيق بفوضى القنصلية الامريكية في اربيل

دعا القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الخميس، الى التحقيق في فوضى عمل القنصلية الامريكية في اربيل.

وقال المعموري في حديث لـ /المعلومة/، ان "القنصلية الامريكية في اربيل تمارس ادوارا مشبوهة من حيث عقد اللقاءات وتجوال افرادها في الاقليم"، لافتا الى ان "كل مايحدث يثير المزيد ممن القلق عن الادوار الحقيقية التي تقوم بها".

واضاف، ان "بعض ما يحدث من فوضى في الاقليم هو جزء من مخطط القنصلية الامريكية التي تنفذ اجندة البيت الابيض خاصة"، مؤكدا ضرورة "متابعة نشاط كل القنصليات الاجنبية وان يكون نطاق عملها ضمن ضوابط الدبلوماسية التي اقرتها القوانين الدولية".

واشار الى ان "ضعف الحكومة ازاء تدخلات القنصليات والسفارات الاجنبية في الشأن العراقي خطا جسيم ندفع ثمنه كل يوم"، لافت الى "الانتباه لتحركات الاجانب وان تكون كل اللقاءات معلومة من قبل بغداد بشكل مباشر"