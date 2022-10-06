قيادي بالفتح: شراء الكهرباء من الاردن يمثل هدرا للاموال العراقية

حذر القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الخميس، من ان شراء الطاقة الكهربائية من الأردن يمثل هدرا للاموال العراقية.

وقال عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/، إن "العراق بلد غني بثرواته الطبيعية ويمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء خلال فترة وجيزة لو اعتمدت خارطة طريق حقيقية في انشاء محطات وتأمين الطاقة لها خاصة في ظل وجود احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي".

واضاف،ان" خطة شركة سمنيز الالمانية التي اجهضتها امريكا في العراق تظهر بان واشنطن تحاول ابقاء ازمة الطاقة في البلاد لغايات واجندة كثيرة"، مؤكدا أن "شراء الكهرباء من الاردن هدرا للاموال خاصة مع كلفته العالية ناهيك على انه لن يحقق اي جدوى اقتصادية حقيقية".

واشار الى ان" الاردن تعاني بالاساس من ازمة طاقة"، متسائلا "كيف تؤمن الكهرباء خاصة في مواسم الذروة".

ولفت عبد الهادي الى "ضرورة اعادة النظر في مشاريع الطاقة وان تعتمد اساس عملية من ناحية الجدوى وان لاتكون وفق مسارات سياسية ومصالح".

وكان رئيس تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وصل في وقت سابق من اليوم الى الحدود العراقية الأردنية من اجل توقيع مشروع الربط الكهربائي مع الاردن.