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النائب البلداوي يحذر من محاولات خارجية لتغيير مسار العملية السياسية


حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، من محاولات خارجية للتدخل وممارسة الضغط بهدف تغيير مسار العملية السياسية، لافتا الى ان الوضع الراهن يحتم على الاكراد الإسراع بحسم امرهم بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان "محاولات فرض الارادات لن يكتب لها النجاح مطلقا، اذ لابد من إيجاد الحلول المناسبة للازمات الراهنة بدلا من الذهاب نحو سياسة لي الاذرع والعنف والقتل الذي يقود الى سقوط دماء بريئة من الشعب".

وأضاف ان "هناك ضغوط خارجية سافرة وواضحة واخرها تدخلات الرئيس الفرنسي، حيث يراد منها حرف مسار العملية السياسية، في وقت لايتحمل فيه وضع العراق ضغوط خارجية".

وبين ان "محاولات حرف المسار السياسي لايمكن ان تمر، والوضع الراهن يحتم على الاكراد تغليب المصلحة الوطنية والإسراع بحسم امرهم بشأن منصب رئيس الجمهورية وتقديمه الى البرلمان من اجل التصويت عليه".

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