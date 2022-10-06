النائبة عن تحالف الفتح سهام الموسوي : الكاظمي يعمل على دعم الفوضى في الجنوب

اكدت النائبة عن تحالف الفتح سهام الموسوي، اليوم الخميس، ان حكومة تصريف الاعمال اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي تتحمل كامل المسؤولية بشأن التوترات والاحدات التي تمر بها بعض المحافظات الجنوبية طيلة الأيام الماضية.

وقالت الموسوي في تصريح ل /المعلومة/، ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي يستغل وضع الشارع وما يشهده من تظاهرات مستمرة للبقاء طويلا في السلطة بعد عدم ضمانه التجديد لولاية ثانية".

واشارت الى ان " الكاظمي يعمل على دعم الفوضى وارباك الشارع لتقويض عمل السلطة التشريعية والمتمثلة بمجلس النواب لضمان عدم اكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية والمتمثلة برئاستي الجمهورية والوزراء".

وتابعت الموسوي، ان "على القوى السياسية الاسراع بحسم امرها بشأن الاستحقاقات الدستورية لمغادرة تصريف الاعمال والمجيئ بحكومة كامل الصلاحية قادرة على ادارة البلادة في ظل الظروف الحالية ".