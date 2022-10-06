قانوني يدعو لمحاكمة الكاظمي وفق المادة 340 من قانون العقوبات

دعا الخبير القانوني أحمد شهيد الشمري، الخميس ، إلى اتخاذ الإجراءات القضائية بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي وفق المادة 340 من قانون العقوبات.

وقال الشمري في حديث ل / المعلومة/، إن "المادة 340 من قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا او ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه".

وأضاف أن "الحكومة الحالية أثبتت تقصيرها في عدد من الملفات المالية والأمنية فضلا عن إهدار المال العام وكذلك عدم حفظ سيادة العراق من التدخل التركي الأمريكي".

وأشار الشمري إلى أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي يتحمل المسؤولية وفق المادة 78 وهو المسؤول التنفيذي الأول المباشر عن السياسة العامة للدولة هو من يتحمل مسؤولية هدر المال العام".

وكان عضو الهيئة التنسيقية للحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق حسين علي الكرعاوي اتهم في حديث سابق لـ/المعلومة/، حكومة تصريف الأعمال بنشر الأكاذيب وتعطيل مبادرة الحزام وسرقة أموال الشعب العراقي.