عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي : الكاظمي لايفهم بالسياسية ورمى بورقته الاخيرة وانهت ايامه

وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بالشخصية الهزيلة وغير الفاهمة بالعملية السياسية، مبينا ان لعبة الكاظمي انتهت لان من يدعمه غير موجود وهو يلعب الان بأوراقه الأخيرة.

وقال عضو الحزب هيثم المياحي في حوار متلفز إن "انتهت لان من يدعمه غير موجود وهو يلعب الان بأوراقه الأخيرة التي انتهت".

واضاف ان "الكاظمي غير فاهم بالعملية السياسية ويمتلك شخصية هزيلة لا يمكنه ادارة البلاد وقد حاول فرض الارادة واشعال الفتنة في اواخر ايامه انه فشل فيها".

واشار المياحي الى انه "لايمكن لاي طرف سياسي فرض شروطه على القوى الكردية التي اقتربت من اعلان مرشح رئاسة الجمهورية والتوجه الى بغداد".

وكانت النائبة عن محافظة البصرة انتصار الموسوي، قد اكدت حكومة تصريف الاعمال تتحمل المسؤولية عما يجري من توترات واحداث امنية في البصرة، لافتة الى ان حكومة الكاظمي تسعى لهذه التوترات من اجل الاستمرار لاكثر فترة ممكنة في السلطة.