"نجوت بأعجوبة".. الشيخ خالد الملا يروي تفاصيل محاولة اغتياله في البصرة

كشف رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، اليوم الخميس، تفاصيل محاولة اغتياله في محافظة البصرة، فيما أكد أن ملابسه تعرضت للاحتراق وأنه "نجا بأعجوبة".

وقال فضيلة الشيخ الملا إنه "وخلال تواجدي في محافظة البصرة، وبعد دخولي الفندق الذي أمكث فيه بخمس دقائق، حدث رشق ناري كثيف على الغرفة ومن جميع الجوانب وأنا بداخلها"، مردفا "كان المنظر لا يصدق حيث احترقت جميع ملابسي ونجوت بأعجوبة".

وأضاف، "لا اعرف أذا كنت انا المقصود بهذا الاستهداف ام جهة أخرى، لكن من ينظر الى الحادث يشاهد فقط غرفتي في الفندق الى جانب غرفة أخرى مجاورة قد تعرضت للاستهداف، والغرفة الأكثر هي التي كنت بها لاسيما أن الحادث جرى بعد إشعالي الضوء".

وبشأن أسباب محاولة اغتيال، أكد الشيخ الملا، أنه "يملك علاقات طيبة مع أبناء البصرة وانه يذهب بسيارة عادية وبحمايات بسيطة"، مشيرا في ذات الوقت إلى "وجود جماعات مسلحة منفلتة في المحافظة تحاول استغلال الظروف الحالية التي يمر بها البلد، بهدف حصول فوضى وفتنة".

وفي وقت سابق، أظهر مقطع مصور غرفة رئيس تجمع علماء المسلمين الشيخ خالد الملا وهي معرضة لإطلاقات نارية وخراب، قبل أن يؤكد الملا أنها محاولة اغتيال وأنه نجا بأعجوبة منها".