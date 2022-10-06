قرار قضائي جديد يخص عبارة "السلطة الحصرية"

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، الحكم بعدم دستورية عبارة "السلطة الحصرية" المنصوص عليها في المادة (الثانية/أولاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان رقم (4) لسنة 2014 .
وذكرت المحكمة في بيان أن "الحكم جاء لمخالفة العبارة المذكورة آنفاً أحكام المادتين (20 و 120) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ومساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان.
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