قرار قضائي جديد يخص عبارة "السلطة الحصرية"

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، الحكم بعدم دستورية عبارة "السلطة الحصرية" المنصوص عليها في المادة (الثانية/أولاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان رقم (4) لسنة 2014 .

وذكرت المحكمة في بيان أن "الحكم جاء لمخالفة العبارة المذكورة آنفاً أحكام المادتين (20 و 120) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ومساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان.