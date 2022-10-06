النائب عن تحالف الفتح زينب الموسوي: الشعب فقد الثقة بحكومة الكاظمي بسبب الفساد

أكدت النائبة عن تحالف الفتح زينب الموسوي، الأربعاء ، أن الشعب فقد الثقة في حكومة تصريف الأعمال بسبب فشلها في تلبية الاحتياجات الضرورية نتيجة الفساد .

وقالت الموسوي في حديث ل / المعلومة/ أن حديث حكومة تصريف الأعمال عن مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية يجب أن يتجاوز مرحلة الحملات والشعارات.

وأضافت أن المشكلات الرئيسية التي تواجهها الحكومة هي غياب الشفافية والمحاسبة في التعامل مع قضايا الفساد .

وأشارت الموسوي إلى أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في العراق ينذر بخطر كبير ، مطالبة بسن قوانين جديدة لاستعادة ثروات العراق المنهوبة وانعاش الاقتصاد المترهل الذي انعكس على الحياة المعيشية للمواطنين فاودى بالملايين منهم الى مادون خط الفقر .

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون اسعد البزوني أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن الهدر الحاصل في الأموال ضمن قانون الأمن الغذائي لن يمر مرور الكرام.